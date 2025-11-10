Агрессивные пассажиры в форме устроили дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы

В самолете, следовавшем из Москвы в Улан-Удэ, произошел конфликт с участием нескольких людей в форме. Об этом сообщает «Информ полис» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, во время полета мужчины в форме употребляли спиртные напитки и курили. Спустя некоторое время они стали проявлять агрессию к бортпроводнице и пассажирам.

На кадрах из салона заметно, как один мужчина легко ударяет другого, после чего они вступают в конфликт, их пытается разнять стюардесса.

«Ссору прервал третий мужчина в форме. Он утихомирил пассажиров и попросил достойно вести себя», – сообщается в публикации.

Спустя непродолжительное время участники конфликта успокоились.

До этого в Иркутске полицейские задержали вахтовиков, которые устроили дебош на борту рейса, следовавшего в Магадан. Мужчины не смогли поделить кресло у окна, из-за чего произошел конфликт, который бортпроводникам унять не удалось. Всех троих участников ссоры сняли с рейса и отправили в полицейский участок.

Ранее бортпроводница напилась водки во время рейса, чтобы «успокоить нервы», и лишилась работы.