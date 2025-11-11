На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Город в Полтавской области оказался обесточен

Глава ОВА Когут: в Лубнах пропал свет из-за аварии на ЛЭП
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Город Лубны в Полтавской области Украины оказался обесточен из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале.

«В Лубенской общине произошла авария на линии электропередачи, из-за чего в городе отсутствует энерго- и водоснабжение. В других общинах района наблюдаются колебания напряжения», — написал глава ОВА.

Когут добавил, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

В ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами