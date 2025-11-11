Город в Полтавской области оказался обесточен

Город Лубны в Полтавской области Украины оказался обесточен из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале.

«В Лубенской общине произошла авария на линии электропередачи, из-за чего в городе отсутствует энерго- и водоснабжение. В других общинах района наблюдаются колебания напряжения», — написал глава ОВА.

Когут добавил, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

В ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.