Снегопад вызвал транспортный коллапс в Хабаровске

Снегопад и гололед парализовали движение автобусов в Хабаровске. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Из-за того, что асфальт покрылся ледяной коркой, общественный транспорт в городе почти не может двигаться в гору, из-за чего многие водители автобусов оставили попытки продолжить движение по маршруту.

С трудностями сталкиваются не только работники общественного транспорта, но и те, кто находится за рулем других большегрузов. Так, на подъеме от Сосновки в сторону Ильинки с дороги слетел самосвал марки Shacman. Для устранения последствий ДТП понадобился кран — работы по подъему самосвала из кювета продолжаются уже несколько часов.

7 ноября синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Сибирском, Дальневосточном и Уральском округах РФ ожидается сильный снегопад и морозы.

Согласно прогнозу, в Приморье будет идти дождь с мокрым снегом, а ночная температура опустится до 2–7 градусов ниже нуля, при этом дневные температуры будут положительными и будут достигать 10 градусов. Колебание температур от отрицательных к положительным будет способствовать гололеду и далее.

