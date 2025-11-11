В Бразилии родился одноглазый котенок

В Бразилии родился котенок-циклоп. Об этом пишет NYPost.

В одном помете с детенышем было еще трое котят, которые родились без подобных аномалий.

Прожить котенок смог только сутки, поскольку генетические отклонения были сопряжены с трудностями с дыханием. Как пояснили ученые, в процессе развития эмбриона его мозг не разделился на два полушария.

С циклопией могут родиться не только животные, но и люди, и чаще всего появившиеся на свет с этим синдромом долго не живут из-за неспособности нормально дышать. У людей развитию этого синдрома может способствовать прием некоторых лекарств во время беременности. Встречается он редко — на миллион рождений приходится только одно с циклопией.

Возникновение этого порока у плода происходит еще на ранних этапах развития. Обычно у «циклопов» отсутствует нос, и вместо него над глазом расположен мускульный хоботок, через который младенец может дышать.

Ранее в Хабаровском крае отловили двух тигрят «одноглазой» хищницы.