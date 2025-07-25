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Во Франции фиксируют всплеск жалоб на постельных клопов

BFMTV: во Франции число случаев заражения постельными клопами выросло вдвое
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Во Франции за последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды.

Уточняется, что по всей стране в июне было зафиксировано около 77 тыс. вызовов службы дезинсекторов.

При этом в начале года темпы распространения клопов снижались: в январе число случаев заражения сократилось на 25%. По информации телеканала, паразиты в первую очередь поражают районы с высокой текучестью населения и низким уровнем санитарной обработки. Помимо этого, рост обращений специальные службы может быть связан с началом туристического сезона.

В июле прошлого года, один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил о закрытии части экспозиции из-за проблемы с клопами. По меньшей мере четыре зала и ряд офисов были заражены.

В 2023 году во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов, которые обнаруживались не только в домах, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках и общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет каждое десятое домохозяйство во Франции сталкивалось с проблемой постельных клопов.

С 2017 по 2022 год французы тратили около 230 миллионов евро ежегодно на борьбу с этими паразитами.

Ранее французская разведка обвинила Россию в нагнетании паники из-за нашествия клопов.

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