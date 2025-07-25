Во Франции фиксируют всплеск жалоб на постельных клопов

Во Франции за последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды.

Уточняется, что по всей стране в июне было зафиксировано около 77 тыс. вызовов службы дезинсекторов.

При этом в начале года темпы распространения клопов снижались: в январе число случаев заражения сократилось на 25%. По информации телеканала, паразиты в первую очередь поражают районы с высокой текучестью населения и низким уровнем санитарной обработки. Помимо этого, рост обращений специальные службы может быть связан с началом туристического сезона.

В июле прошлого года, один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил о закрытии части экспозиции из-за проблемы с клопами. По меньшей мере четыре зала и ряд офисов были заражены.

В 2023 году во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов, которые обнаруживались не только в домах, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках и общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет каждое десятое домохозяйство во Франции сталкивалось с проблемой постельных клопов.

С 2017 по 2022 год французы тратили около 230 миллионов евро ежегодно на борьбу с этими паразитами.

Ранее французская разведка обвинила Россию в нагнетании паники из-за нашествия клопов.