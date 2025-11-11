На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре изолировали девочку из «бойцовского клуба»

«Лента.ру»: в Краснодаре изолировали 15-летнюю девочку за избиение ровесников
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Краснодаре изолировали 15-летнюю школьницу за участие в групповом избиении сверстников. Об этом пишет «Лента.ру».

В сентябре шестеро краснодарских подростков избили ровесников «из хулиганских побуждений». Акцию организовала 16-летняя девочка. После инцидента двоих подростков задержали, а 15-летнюю участницу избиения поместили в «специализированное учреждение закрытого типа» из-за особенностей здоровья.

Сейчас следователи собирают информацию о подростках, состоящих в «бойцовском клубе». Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По словам местных жителей, организовавшая избиение девушка снимает квартиру с несколькими другими гражданами РФ и состоит на учете в МВД. Ее мать от нее отказалась и находится в неизвестном месте. Сейчас прокуратура проверяет деятельность надзорных органов.

До этого в Барнауле подростки избили прохожего в Мизюлинской роще. На текущий момент личности нескольких фигурантов дела установлены. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее в Миассе подросток жестоко избил сверстника на глазах у других школьников и попал на видео.

