Россиянам объяснили, кому угрожает сопоставимый с COVID-19 вирус

В Госдуме заявили, что врачи умеют бороться с респираторно-синцитиальным вирусом
Кирилл Брага/РИА Новости

В Госдуме заявили, что в России уже знакомы с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), который по опасности сопоставляют с COVID-19. Риски, которые несет заболевание, уже известны отечественным специалистам. Об этом в Life.ru сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По словам депутата, РСВ, который часто встречается среди детей, имеет тяжелый характер. Однако в России проводится вакцинация против этой инфекции, в рамках которой в столице прививаются 100% детей. Башанкаев также заверил, что специалисты знают способы борьбы с «новым» вирусом.

Парламентарий добавил, что менее пяти лет назад люди пережило трагедию в виде пандемии коронавируса. Пандемия показала важность регулярного мытья рук, проветривания помещений и привычки есть 400 грамм овощей и фруктов в день, чтобы получать достаточное количество микроэлементов, отметил он.

По словам депутата, пик заболеваемости в России ожидается в декабре. Он призвал россиян пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений гриппа на сердце и почки. Парламентарий отметил, что если более 60% человек сделают прививку, то у общества сформируется коллективный иммунитет.

Ранее ученые предупредили об опасном вирусе, маскирующемся под обычную простуду.

