ЛДПР создала в Госдуме группу по борьбе с пенсионерками-мошенницами

Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев на фоне участившихся случаев мошенничества при сделках с недвижимостью, когда покупатели остаются без имущества из-за предыдущих хозяев, создал рабочую группу по защите добросовестных приобретателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

В сформированную группу входят эксперты, адвокаты и депутаты для разработки поправок, которые закроют лазейки, дестабилизирующие рынок. Речь идет о ситуациях при сделках купли-продажи квартир, когда продавцы, в основном пенсионеры, ссылаясь на недееспособность и якобы обман, через суд возвращали себе имущество.

Как отмечают в партии, даже полностью добросовестный покупатель квартиры, машины и другого имущества может лишиться его в пользу прошлого собственника из-за злоупотребления правом.

«Ситуация приобрела характер системного кризиса доверия. Люди стали бояться покупать что-либо на вторичном рынке. Они не понимают, как провести сделку, чтобы в итоге не остаться без квартиры, но с многомиллионной ипотекой на плечах. Мы сталкиваемся с вопиющей несправедливостью: почему ответственность за действия мошенников должен нести тот, кто честно исполнил все обязательства?» — заявил Свищев.

Рабочая группа прорабатывает два пути для решения проблемы. Во-первых, речь идет об изменении в Гражданском кодексе, где поправки установят безусловный отказ в истребовании имущества обратно, если оно приобреталось у предыдущего собственника, который получил полный расчет и не вводился в заблуждение лично покупателем.

Также предполагается внедрение периода охлаждения с использованием эскроу-счетов. Нововведение предполагает, что денежные средства после совершения сделки будут храниться на спецсчете в банке в течение нескольких месяцев. Такой подход сделает мошенническую схему неактуальной, поскольку получить доступ к деньгам сразу не выйдет, считают в ЛДПР.

Партия планирует направить предложения в правительство РФ и использовать все доступные в Госдуме площадки, чтобы «как можно скорее обеспечить гражданам уверенность и защиту их прав».

Ранее сообщалось, что схему с продажей квартир мошенники начали применять на автомобилях.