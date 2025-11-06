В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» для сделок с жильем

Депутат Делягин: в Думе предложили ввести период охлаждения для сделок с жильем

В Госдуме разрабатывают законопроект, который введет «период охлаждения» для сделок с готовым жильем, чтобы защитить граждан от мошенников. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью RTVI.

«Инициатива подразумевает, что средства от продажи квартиры не будут поступать бывшему собственнику сразу, а в течение недели будут удерживаться банком. В это время покупатель сможет получить весь пакет документов, подтверждающий вменяемость продавца», — пояснил депутат.

Аналогичный механизм уже действует с сентября 2024 года при выдаче потребительских кредитов на крупные суммы. По словам Делягина, необходимость нового закона вызвана резким ростом числа мошенничеств на рынке вторичного жилья.

Депутат объяснил всплеск мошенничеств ситуацией на рынке новостроек. Из-за того, что ипотека на первичное жилье стала для многих недоступной, а цены от застройщиков значительно выросли, спрос сместился на «вторичку», чем активно пользуются злоумышленники.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что в Госдуме обсуждается возможность узаконить обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир.

Ранее сообщалось, что россиянам с некоторыми диагнозами могут запретить продавать квартиры.