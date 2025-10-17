Пьяные подруги раздели, избили и побрили налысо знакомую, требуя 5 тысяч рублей

В Глазове пьяные подруги решили, что знакомая украла у них деньги, и набросились на нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Молния Ижевск».

Инцидент произошел в квартире, где компания из шести человек распивала алкоголь. В какой-то момент две подруги стали требовать у знакомой вернуть якобы украденные 5 тысяч рублей. Девушка сказала, что не брала деньги, и тогда на нее напали, избили и раздели догола. Затем ей почти полностью остригли длинные волосы.

Даже после того, как одна из нападавших нашла у себя пропавшие деньги, конфликт не закончился. Агрессорша заявила, что там было не 5, а 25 тысяч рублей, и с потерпевшей стали требовать оставшиеся 20 тысяч рублей.

В какой-то момент пострадавшей удалось сбежать и обратиться за помощью к знакомым, которые сообщили о произошедшем в полицию. Что делали остальные участники вечеринки, когда над девушкой издевались, не уточняется.

Ранее подростки в Тверской области издевались над мужчиной, снимая на видео.