Умерла старейшая жительница Испании

Старейшая жительница Испании, каталонка Ангелина Торрес Вальбона умерла в возрасте 112 лет. Об этом сообщил глава правительства Каталонии Сальвадор Илья в социальной сети X.

«Мне посчастливилось познакомиться с Ангелиной Торрес в прошлом году. Это была мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и с огромной внутренней силой… Мои искренние соболезнования ее семье», — написал он.

Как передает агентство EFE, Торрес родилась 18 марта 1913 года в деревне Бельвис и почти всю жизнь прожила в Барселоне. Она была пятой из семи детей. После смерти отца семья переехала в столицу Каталонии, где Ангелина начала работать швеей.

Торрес стала старейшей жительницей Испании в январе 2025 года после ухода из жизни 117-летней Марии Браньяс и 113-летней Пьедад Лорьенте Перес. Теперь звание самой пожилой женщины страны перешло к 111-летней Карме Ногера Фальгера из Жироны.

В конце апреля в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты, монахиня Ина Канабарро Лукас. Ей было 116 лет и 326 дней. Женщина родилась 8 июня 1908 года в городе Сан-Франческо-д'Ассизи. В 26 лет она приняла монашеский постриг. В свой 110-й день рождения монахиня получила благословение от папы римского Франциска.

Теперь старейшей женщиной на Земле является англичанка Этель Катерхэм, проживающая в графстве Суррей в юго-восточной части Англии. Сейчас ей 116 лет.

