Новые знакомые избили и ограбили мужчину во время распития спиртного в Москве

В Москве 36-летнего мужчину избили и ограбили собутыльники. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда москвич вместе с новыми знакомыми распивал спиртные напитки на проспекте Андропова. Между собутыльниками случилась ссора, и мужчины избили местного жителя. Они похитили его ценные вещи и деньги, после чего скрылись. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в нападении задержали 19-летнего москвича и 25-летнего жителя Иркутской области — ранее он неоднократно был судим. У них нашли и изъяли часть украденного имущества. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее в Перми молодые люди дважды напали на одного и того же мужчину и ограбили его.

