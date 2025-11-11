На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне раскрыли отношение к использованию ИИ при обращении в компании и госструктуры

«Известия»: 50% россиян не хотят говорить с роботами при обращении в компании
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян предпочитает говорить с живыми операторами при обращении в компании и государственные службы. Они придерживаются мнения, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) можно успешно решить лишь простые задачи. Об этом «Известиям» сообщили эксперты сервиса «Новофон».

Согласно данным источника, 49% опрошенных считают, что живой оператор способен быстрее решить вопросы, а 45% респондентов добавили, что использовать искусственный интеллект стоит только при стандартных запросах. При этом каждый десятый человек готов общаться с роботом, чтобы после этого поговорить с сотрудниками. А 15% опрошенных отметили, что диалог с ИИ их раздражает, поэтому они сразу просят переключить звонок на оператора.

«ИИ-технологии в ряде сфер более эффективны, чем человек. В первую очередь это все коммуникации, которые можно стандартизировать и алгоритмизировать. Он имеет доступ к базе данных, может мгновенно извлечь из нее информацию, чтобы ответить на типичный вопрос. Интеграция с CRM и другими системами делает ИИ эффективным в решении таких вопросов, как отслеживание статуса заказа, запись на услуги, бронирование. Клиент получает возможность быстро решить свой вопрос, не ожидать ответа оператора, особенно в часы пиковой нагрузки», — объяснили специалисты.

Участники опроса также считают, что ИИ можно доверить решение несложных задач, таких как проверка статуса заказа или доставки (54%), уведомления (50%) и информацию о тарифах и ценах (40%). При этом около четверти респондентов готовы воспользоваться услугами роботов для записи на услуги или бронирования.

19% опрошенных придерживаются мнения, что с помощью ИИ стоит лишь связываться с живым сотрудником. 57% участников отметили возможность с помощью робота обратиться в компанию в любое время, 55% оценили шанс быстро получить нужные данные и сэкономить время на типовых вопросах (44%).

Россияне допускают применение ИИ в сферах, где требуется рассылка уведомлений об акциях и предложениях (48%), в службах доставки и такси (40%) и в техподдержках (34%). Однако в банках, государственных организациях и во время медицинских консультациях использование роботов поддерживают менее 15% участвующих в опросе.

Помимо этого, каждый третий респондент не против продолжать диалог при ответе ИИ, если тот помогает в решении проблемы. Однако эксперты отметили, что если робот не может соединить с живым оператором, то доверие к компании резко падает. А 4% опрошенных признались, что не всегда могут отличить ИИ от голоса человека.

Ранее стало известно, кому принадлежат права на контент, созданный с помощью ИИ.

