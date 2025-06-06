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Сибиряк смог убежать от психически больного мужчины, напавшего на него с кухонным ножом

В Красноярске психически больной мужчина с кухонным ножом напал на прохожего
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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске 36-летний местный житель напал на прохожего около детской площадки. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК России.

Инцидент произошел вечером 5 июня у одной из детских площадок по улице Вильского. По информации правоохранительных органов, агрессор сидел на детской площадке, когда обратил внимание на 32-летнего мужчину, который шел мимо и разговаривал по телефону.

«Фигурант беспричинно напал на него с кухонным ножом и нанес не менее двух ударов в область лица и шеи. Потерпевший пытался обороняться и смог убежать, однако нападавший продолжал его преследовать», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшему удалось спастись, добравшись до ближайшего торгового павильона. Там он спрятался и вызвал полицию. Обезоружили агрессора очевидцы, мужчину удерживали до прибытия правоохранителей. Полицейские задержали нарушителя спокойствия на месте происшествия.

По предварительной информации, он страдает психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в Якутии женщина угрожала полицейским ножом и отделалась штрафом.

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