The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер умер от рака в хосписе в Женеве. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на адвоката бывшей супруги покойного Дэвида Эллисона, которая после развода судилась с ним в Лондоне.

В публикации уточняется, что Слуцкер умер в конце сентября. В прошлом году он жаловался на финансовые трудности из-за кражи его активов, после чего он не смог выплачивать ипотеку за недвижимость в Лондоне.

По информации издания, до развода семья владела особняком в Лондоне площадью 2790 квадратных метров и стоимостью £45 млн. Также члены семьи тратили десятки тысяч евро на отдых. Кроме того, бизнесмен владел коллекцией произведений искусства, которую оценили в £4 млн.

Суд установил, что финансовое состояние Слуцкера противоречило его заявлениям о трудном материальном положении. В результате наследников бизнесмена обязали выплатить его бывшей супруге £25 млн и погасить задолженность по алиментам, а также судебным издержкам.

