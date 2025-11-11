«Пример очернительства». В Австралии прокомментировали акцию неонацистов в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал очернительством действия полиции Нового-Южного Уэльса, позволившей неонацистам провести акцию у здания парламента штата. Об этом сообщает News.com.au.

На опубликованных изданием кадрах запечатлены более 60 мужчин в черной одежде, выстроившихся спиной к зданию парламента Нового-Южного Уэльса. Некоторые из них скрыли лица масками. В их руках — плакат с антисемитским лозунгом и названием группировки «Белая Австралия», входящей в состав Национал-социалистической сети (National Socialist Network).

«Примером очернительства, который мы увидели, является тот факт, что нацисты уведомили полицию Нового Южного Уэльса и получили разрешение на проведение такого ненавистнического мероприятия, что является недопустимым» — сказал премьер.

Альбанезе подчеркнул, что свобода слова не дает права клеветать, заниматься, антисемитской деятельностью, а также поощрять ненависть, раскол и насилие, к которому все это в конечном счете ведет.

Руководство полиции, в свою очередь, объяснило выдачу разрешения процессуальной ошибкой сотрудников нижестоящего уровня. Премьер-министр штата Крис Миннз заявил, что ни он сам, ни полицейский комиссар, ни члены правительства не были проинформированы о принятии данного решения.

