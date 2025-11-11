На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пример очернительства». В Австралии прокомментировали акцию неонацистов в Сиднее

Премьер Австралии раскритиковал полицию Сиднея, допустившую акцию неонацистов
Tracey Nearmy/Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал очернительством действия полиции Нового-Южного Уэльса, позволившей неонацистам провести акцию у здания парламента штата. Об этом сообщает News.com.au.

На опубликованных изданием кадрах запечатлены более 60 мужчин в черной одежде, выстроившихся спиной к зданию парламента Нового-Южного Уэльса. Некоторые из них скрыли лица масками. В их руках — плакат с антисемитским лозунгом и названием группировки «Белая Австралия», входящей в состав Национал-социалистической сети (National Socialist Network).

«Примером очернительства, который мы увидели, является тот факт, что нацисты уведомили полицию Нового Южного Уэльса и получили разрешение на проведение такого ненавистнического мероприятия, что является недопустимым» — сказал премьер.

Альбанезе подчеркнул, что свобода слова не дает права клеветать, заниматься, антисемитской деятельностью, а также поощрять ненависть, раскол и насилие, к которому все это в конечном счете ведет.

Руководство полиции, в свою очередь, объяснило выдачу разрешения процессуальной ошибкой сотрудников нижестоящего уровня. Премьер-министр штата Крис Миннз заявил, что ни он сам, ни полицейский комиссар, ни члены правительства не были проинформированы о принятии данного решения.

9 ноября руководитель Национального координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что в молдавском селе Слобозия Маре был установлен монумент, посвященный пособникам нацистского режима.

Ранее Лавров заявил о подверженности западных стран «нацистскому вирусу».

