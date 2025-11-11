На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог призвала не составлять списки качеств будущего партнера

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В современной культуре модно составлять списки «зеленых» и «красных» флагов в отношении будущего партнера, однако жизнь — не бухгалтерия, а любовь — не отчетность, поэтому избыточные требования к человеку лишь ведут в тупик. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила семейный психолог Дарья Сальникова.

«У каждого есть базовые три пункта — может, социальные или финансовые различия. Это то, что крайне важно. А в остальном нужно наблюдать, договариваться, принимать осознанные решения. Партнер не должен совпадать с вашей идеальной картинкой на 100%. Более того, он и не сможет, и это нормально», — подчеркнула Сальникова.

Она добавила, что ключ к настоящим, а не «бумажным» отношениям — в смещении фокуса с формальных признаков на чувства и эмоции.

Согласно недавнему исследованию, проведенному онлайн-кинотеатром KION и дейтинг-приложением Twinby, в России 47% женщин считают, что идеальный мужчина должен быть старше своей партнерши.

Только 3% девушек допускают, что идеальный партнер будет младше их. Аналитики заявили, что в мегаполисах чаще выбирали ровесников или вообще не придавали возрасту значение. При этом в регионах средней полосы (Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Челябинская области) в основном женщины предпочитают, чтобы мужчина был старше.

Ранее психолог рассказала, что разрушает отношения и как сохранить любовь.

