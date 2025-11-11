На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего начальника дирекции филиала РЖД осудили на семь лет

Экс-главу дирекции филиала РЖД осудили на 7 лет за злоупотребления полномочиями
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы вынес приговор экс-начальнику дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО «РЖД» и его заместителю по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что бывшие руководители, действуя по предварительному сговору, заключили договор с коммерческой организацией на сумму более 1,6 млрд рублей для проведения строительных работ на железной дороге. Позже соучастники обеспечили подписание дополнительных соглашений, которые позволили подрядчику не исполнять свои обязательства, несмотря на то, что на его счет был перечислен аванс. После этого были подписаны акты о приемке работ, которые фактически не были выполнены. В результате РЖД был причинен материальный ущерб на сумму 383 млн рублей.

Фигурантов дела приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, их лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией, заключением и исполнением договоров сроком на 1 год 6 месяцев.

До этого сообщалось, что бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами