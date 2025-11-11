Бывшего начальника дирекции филиала РЖД осудили на семь лет

Басманный районный суд Москвы вынес приговор экс-начальнику дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО «РЖД» и его заместителю по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что бывшие руководители, действуя по предварительному сговору, заключили договор с коммерческой организацией на сумму более 1,6 млрд рублей для проведения строительных работ на железной дороге. Позже соучастники обеспечили подписание дополнительных соглашений, которые позволили подрядчику не исполнять свои обязательства, несмотря на то, что на его счет был перечислен аванс. После этого были подписаны акты о приемке работ, которые фактически не были выполнены. В результате РЖД был причинен материальный ущерб на сумму 383 млн рублей.

Фигурантов дела приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, их лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией, заключением и исполнением договоров сроком на 1 год 6 месяцев.

