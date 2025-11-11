В Индии игра трех сестер у колодца закончилась трагедией — девочки упали в колодец и не выжили. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Канпура в штате Уттар-Прадеш. Три девочки — семи, пяти и трех лет — пропали днем 10 ноября. Последний раз их видели играющими около дома. По информации СМИ, в поисковой операции были задействованы работники правоохранительных органов и десятки жителей деревни.

Тела девочек нашли поздно вечером в тот же день на дне колодца. Полиция расследует обстоятельства трагедии.

