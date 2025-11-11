На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне справляются с сезонной хандрой уборкой и готовкой

Треть россиян прибегают к уборке дома для борьбы с апатией
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Сталкиваясь с сезонной апатией, каждый третий россиянин (34%) наводит порядок или делает уборку, чтобы вернуть чувство контроля. Еще 29% успокаиваются за счет кулинарных экспериментов. Опрошенные признаются, что во время приготовления пищи они избавляются от тревожных мыслей и наслаждаются процессом. При этом больше трети россиян (37%), находясь дома, успокаиваются за счет просмотра видео, фильмов и сериалов. Это помогает им отвлечься от навязчивых мыслей и восстановить силы.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Наше исследование подтверждает: дом — пространство для восстановления и психологического комфорта. Когда квартира зонирована с учетом привычек и эмоциональных потребностей всех членов семьи: будь то уголок для отдыха, функциональная кухня или отдельное рабочее место — это помогает не только снизить тревожность, но и сохранить личные границы. Грамотное зонирование позволяет каждому домочадцу заниматься своим делом, не мешая другим, а значит, и восстанавливаться в своем ритме. Особенно это актуально, если площадь жилья не соответствует нормативам (менее 33 кв. м на одного человека или менее 42 кв. м на двоих): в таких случаях важно создать четкие зоны для отдыха, готовки и работы, чтобы пространство не «давило», а способствовало чувству комфорта и контроля», — отмечают в пресс-службе компании.

«Исследования показывают, что бытовая активность: уборка, готовка, мелкие привычные дела — помогают снизить тревожность и вернуть ощущение контроля, активируя дофаминовую систему мозга, отвечающую за чувство удовлетворения. Прогулки и дневной свет также способствуют выработке серотонина и улучшению циркадных ритмов, что положительно влияет на настроение. Осенью действительно отмечается рост обращений с жалобами на усталость и апатию, примерно на 20–30%, что связано с сезонными колебаниями выработки серотонина. Эти простые меры эффективны именно при сезонных проявлениях апатии и легком снижении настроения, помогая мягко поддерживать эмоциональное равновесие, но не заменяют психотерапию при выраженных депрессивных состояниях», — отметила Мария Миняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) .

Опрос также показал, что сезонная апатия и упадок настроения настигают подавляющее большинство россиян (83%). Интересно, что лишь 16% из них для преодоления этого состояния читают книги, а 13% восстанавливаются за счет более длительного периода сна.

Ранее россиянам посоветовали есть шоколад от осенней хандры.

