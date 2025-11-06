На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали простой способ пережить предзимнюю хандру

Врач Саунова: предзимнюю апатию помогут пережить прогулки
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Чувство апатии и утрата интереса к делам — естественная реакция на уменьшение светового дня. При сезонной хандре не стоит бороться с собой, а вместо этого помочь организму адаптироваться к изменениям. Такой совет дала врач-психиатр, заведующая психоневрологическим отделением Красногорской больницы Марина Саунова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«В первую очередь нужно создать ощущение света и тепла. В этом помогут короткие прогулки днем, использование яркого освещения дома, свечей и теплых оттенков в интерьере. Все это мозг воспримет как более «солнечную» обстановку», — сказала специалист.

Она также посоветовала чаще общаться с близкими и друзьями, добавить в свой график умеренную физическую активность и больше времени уделять любимым хобби.

Диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что быстро поднять себе настроение в межсезонье можно с помощью правильного подхода к питанию. По ее словам, важно добавить в рацион определенные продукты с триптофаном, который необходим организму для выработки серотонина — «гормона счастья». Он содержится, к примеру, в мясе, птице и рыбе.

Ранее врач рассказала, как отличить осенний упадок сил от депрессии.

