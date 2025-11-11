На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти не имеют информации о падении метеорита на дом в Ярославской области

В Ярославской области опровергли данные о падении метеорита на частный дом
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

Власти не располагают данными о падении обломка метеорита в Брейтовском муниципальном округе Ярославской области. Об этом заявил председатель муниципального совета округа Иван Муранов, пишет ТАСС.

По его словам, в администрацию не поступало никаких обращений по этому поводу. Более того, на распространившейся в сети видеозаписи запечатлен другой район.

«Я думаю, что это ошибка. Если бы метеорит упал, молва бы пошла, но у нас тишина, никто об этом «падении» не слышал», — подчеркнул Муранов.

Он добавил, что несколько дней назад в небе над Брейтовским муниципальным округом можно было увидеть необычные явления. Однако информация о падении обломка метеорита не поступала.

11 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что в населенном пункте Брейтово в Ярославской области упал обломок метеорита и пробил крышу частного дома. Журналисты утверждали, что раньше это космическое тело заметили над Москвой и несколькими российскими регионами. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Как написал Mash, всего после инцидента было обнаружено около 30 осколков весом 200 граммов.

Ранее над Бийском в Алтайском крае пролетел неизвестный объект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами