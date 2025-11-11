Власти не имеют информации о падении метеорита на дом в Ярославской области

Власти не располагают данными о падении обломка метеорита в Брейтовском муниципальном округе Ярославской области. Об этом заявил председатель муниципального совета округа Иван Муранов, пишет ТАСС.

По его словам, в администрацию не поступало никаких обращений по этому поводу. Более того, на распространившейся в сети видеозаписи запечатлен другой район.

«Я думаю, что это ошибка. Если бы метеорит упал, молва бы пошла, но у нас тишина, никто об этом «падении» не слышал», — подчеркнул Муранов.

Он добавил, что несколько дней назад в небе над Брейтовским муниципальным округом можно было увидеть необычные явления. Однако информация о падении обломка метеорита не поступала.

11 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что в населенном пункте Брейтово в Ярославской области упал обломок метеорита и пробил крышу частного дома. Журналисты утверждали, что раньше это космическое тело заметили над Москвой и несколькими российскими регионами. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Как написал Mash, всего после инцидента было обнаружено около 30 осколков весом 200 граммов.

