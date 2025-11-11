Названы негативные последствия совмещения карьеры и материнства

Сегодня более половины россиянок совмещают работу и материнство. Однако такой образ жизни нередко становится причиной возникновения эмоционального истощения и хронической усталости. Об этом «Известиям» рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

Специалист отметила, что от 40 до 45% женщин, занимающих руководящие должности, признаются, что не ощущают равновесия ни в одной из этих сфер жизни.

«Особую нагрузку создает «вторая смена» — после рабочего дня российские женщины тратят в среднем 235 минут на домашние обязанности, что более чем в два раза превышает показатель мужчин. Эта разница составляет почти 100 млрд часов дополнительной работы в год для всех россиянок», — сказано в публикации.

При этом данную ситуацию усугубляет перфекционизм, объяснила эксперт. Это чувство заставляет женщин стремиться соответствовать высоким стандартам как на работе, так и в семье. Частая смена ролей руководителя и матери может тратить до 40% энергии человека. По словам Куликовой-Цай, отказ от стремления быть идеалом во всем поможет снизить уровень стресса на треть. Для этого важно пересмотреть распределение обязанностей и на работе, и дома. Психолог добавила, что партнер при этом должен не просто оказывать помощь, а также брать на себя половину ответственности.

Преодолеть моральное истощение можно с помощью нескольких шагов: делегирования рутины, внедрения регулярных небольших пауз на протяжении дня и четкого разделение обязанностей в семье. По словам эксперта, такие меры помогут снизить ежедневную нагрузку и восстановить эмоциональные ресурсы.

