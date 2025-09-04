Психолог раскрыла мотивацию родителей, которые отправляют детей на хоррор-квесты

Хоррор-квесты пользуются большой популярностью среди россиян, причем особенно это касается детей и подростков. Родители приводят своих детей на такие страшные развлечения, потому что хотят сделать приятное и соглашаются на авантюру, считает детский нейропсихолог Юлия Куликова-Цай. Это лишь говорит о том, что современное поколение родителей менее строгое, чем раньше, заявила она в пресс-центре НСН.

«Здесь не вопрос в том, что родители ужасные или мучители. Нынешнее поколение родителей менее строгое. Если ребенок чего-то сильно просит, нам хочется сделать приятное ему», — убеждена специалист.

Она подчеркнула, что никто из родителей не хочет, чтобы ребенок получил травмы – все рассчитывают лишь на эмоциональный опыт. Однако нужно помнить, что отделы мозга, которые отвечают за переработку эмоций, формируются только к 21-25 годам. Поэтому если даже ребенок демонстрирует свою смелость, любит фильмы ужасов – это еще не показатель , что ему можно на страшный квест.

«Здесь нужно трезво оценивать каждый индивидуальный случай», — заключила психолог.

Напомним, до этого жительница Омска подала судебный иск к индивидуальному предпринимателю и владельцу студии «Изоляция», где в ноябре прошлого года пострадала ее 15-летняя дочь. Во время прохождения квеста девочка упала и получила травму в виде перелома правой лодыжки. Суд пришел к выводу, что владелец квеста не обеспечил безопасность посетителей, а значит, виновен в произошедшем. С предпринимателя в пользу истца взыскано 200 тыс. рублей компенсации морального вреда и 100 тыс. рублей штрафа.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить туберкулез на квесте в «Крестах».