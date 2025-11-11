На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В администрации президента рассказали о новом формате конкурса «Лидеры России»

Кириенко: конкурс управленцев «Лидеры России» станет командным
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко заявил, что в управленческом конкурсе «Лидеры России» впервые будут соревноваться команды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменения в конкурс предложил президент России Владимир Путин.

«Мир настолько сложен, что практически нет задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой», — сказал замглавы АП на пресс-конференции.

Кириенко отметил, что коллективная работа является тем, что свойственно российским традиционным ценностям.

Как передает слова замглавы АП агентство ТАСС, на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом совместной деятельностью. В конкурсе предусмотрены четыре трека — государственное управление, крупные корпорации, остальные организации и самостоятельно собранные команды.

Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Путина. Он добавил, что именно с него в свое время начиналось создание президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее в России стартовал пятый сезон конкурса для школьников «Знаешь? Научи!».

