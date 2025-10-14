На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России стартовал пятый сезон конкурса для школьников «Знаешь?Научи!»

В России начался юбилейный сезон конкурса для школьников «Знаешь?Научи!»
Shutterstock

В России стартовал пятый сезон всероссийского конкурса научно-популярного видео для школьников «Знаешь? Научи!». Он проводится в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 г), объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты», которая является организатором этого мероприятия.

По словам организаторов, проект предоставляет возможность школьникам в возрасте от шести до 18 лет раскрыть свои таланты в популяризации науки и попробовать себя в роли будущих ученых и инженеров. Для участия конкурсанты под руководством выбранных ими наставников снимают видеоролики продолжительностью от одной до трех минут, в которых объясняют сложные научные темы доступным языком. Видео необходимо опубликовать на сайте «научи.наука.рф.».

Прием работ стартовал 14 октября 2025 года, он продлится до 1 марта 2026 года. Итоги конкурса подведут 13 апреля. В этом году конкурс расширил партнерскую сеть — финалисты могут получить не только призы, но и дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Все видеоработы должны соответствовать одной из актуальных научных тем. В их числе: современные технологии наблюдения за Землей с помощью спутников и дронов, инновационные материалы, инженерные разработки, история науки и ее влияние на общество, а также основы искусственного интеллекта и принципы его работы в повседневной жизни.

В пресс-службе АНО «Национальные приоритеты» уточнили, что за четыре предыдущих сезона конкурс собрал более 10 тысяч видеороликов. Отмечается, что с каждым годом растет сообщество школьников, увлеченных наукой.

«Вдохновляясь участием в конкурсе, многие школьники начинают регулярно смотреть научно-популярные видеоролики и создавать свой собственный контент. В Десятилетие науки и технологий мы делаем акцент на креативность и простоту подачи. Наука не должна быть скучной, и участники конкурса это доказывают», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Ранее был назван простой способ повысить успеваемость ребенка в школе.

