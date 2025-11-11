Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Египте

Причиной ДТП автобуса с россиянами в Египте стало столкновение с грузовиком

Причиной ДТП с российскими туристами в Египте стало столкновение автобуса с припаркованным у обочины грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей египетской провинции Красное море, где произошла авария.

Отмечается, что такую версию произошедшего озвучили очевидцы происшествия. Также на это указал первоначальный осмотр, рассказал советник по СМИ в администрации провинции Мухаммед Махлюф.

Чиновник заверил, что были приняты все необходимые правовые меры в связи с этим инцидентом.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Известно как минимум об одном летальном случае. В больнице рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

