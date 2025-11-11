На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Египте

Причиной ДТП автобуса с россиянами в Египте стало столкновение с грузовиком
true
true
true
close
TV

Причиной ДТП с российскими туристами в Египте стало столкновение автобуса с припаркованным у обочины грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей египетской провинции Красное море, где произошла авария.

Отмечается, что такую версию произошедшего озвучили очевидцы происшествия. Также на это указал первоначальный осмотр, рассказал советник по СМИ в администрации провинции Мухаммед Махлюф.

Чиновник заверил, что были приняты все необходимые правовые меры в связи с этим инцидентом.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристический автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян, в том числе трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10. Известно как минимум об одном летальном случае. В больнице рассказали, что пострадавшие отделались ушибами, их могут выписать 12 ноября.

Ранее в Египте опубликовали имена пострадавших в ДТП с автобусом с грузовиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами