У самолета при посадке в Красноярске возникли технические неисправности

СК: технические неисправности возникли у самолета при приземлении в Красноярске
Telegram-канал Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Технические неисправности возникли на борту воздушного судна, следовавшего из Иркутска в Красноярск, во время посадки в аэропорту пункта назначения. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту пункта назначения, никто не пострадал», — подчеркивается в заявлении.

Несмотря на это, сотрудники СК организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки ими будет принято необходимое процессуальное решение.

8 ноября самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заявило, что у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Его доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу.

Ранее в Австралии пассажирский самолет загорелся после приземления.

