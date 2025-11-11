Российская туристка умерла в турецкой Аланье

Гражданка России умерла в гостинице в турецком курортном городе Аланья. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его информации, утром Наталью Барылюк обнаружили сотрудники отеля. Женщина находилась без движения в своем номере. Вызванные отелем медики констатировали смерть 63-летней россиянки.

Тело женщины направили в морг. Полиция проводит расследование.

11 ноября также сообщалось о ДТП на дороге Рас-Гареб – Хургада. Туристических автобус выехал из Аль-Гардафы в рамках тура по Каиру и столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 27 россиян. В генконсульстве России в Хургаде заявили, что это был автобус с туристами из РФ. Всего в автобусе находились 36 пассажиров.

Позже местные власти рассказали РИА Новости, что состояние четырех россиян оценивается как тяжелое.

В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинстов российских граждан получили незначительные травмы.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.