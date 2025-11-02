Россиянам рассказали, как зрение влияет на здоровье психики

Проблемы в области зрения могут влиять не только на физическое состояние и общее качество жизни человека. Люди с нарушениями зрения имеют худшее состояние психического здоровья по сравнению с лицами без подобных проблем, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория.

«Серьезные нарушения зрения ассоциируются с одиночеством, социальной изоляцией, а также чувством тревоги, беспокойства и страха. У людей в возрасте от 65 лет, столкнувшихся с нарушениями зрения, вероятность тяжелой социальной изоляции в два раза выше. А у молодых людей риск серьезной тревожности или депрессии почти в пять раз выше, чем у пожилых. В октябре федеральная сеть офтальмологических клиник 3Z и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представили результаты исследования «Проблемы со зрением у работающего населения России». В рамках опроса более половины (57%) респондентов отметили, что испытывают стресс, раздражение и снижение настроения из-за постоянной нагрузки на глаза на работе», – рассказала врач.

Наиболее часто об этом говорили респонденты в возрасте 36-45 лет и 26-35 лет. Чуть чаще среднего (60%) влияние нагрузки на глаза на эмоциональное состояние отмечали респонденты, чья профессия связана с работой за компьютером.

«Зрение – это не просто функция, способность видеть окружающий мир, это одна из основ внутреннего равновесия человека. Когда нет проблем со здоровьем глаз и жалоб на остроту зрения, мы чувствуем спокойствие и эмоциональную стабильность, можем уверенно смотреть в будущее и идти к своим целям. Поэтому регулярные осмотры у офтальмолога – не формальность, а забота о своем будущем: ведь хорошее зрение и здоровье глаз – залог уверенного взгляда вперед, устойчивого ментального состояния и полноценной активной жизни», – отмечает врач.

Если у вас уже диагностирована миопия, проверьте актуальность рецепта на очки. Для работы за компьютером можно использовать отдельные «рабочие» очки с правильно подобранными линзами и антибликовым покрытием – это снижает зрительное напряжение.

«Поддерживайте влажность воздуха на рабочем месте на уровне 40-60%, избегая прямого потока воздуха из кондиционера или вентилятора в лицо. Оптимизируйте рабочее место и регулярно проходите профилактический осмотр у офтальмолога – не реже раза в год. При появлении тревожных симптомов обращайтесь к специалисту – многие проблемы лучше поддаются коррекции при раннем выявлении», – заключила доктор.

Ранее был назван дефицит, на который указывает отвращение к мясу.