Молодая женщина бросила младенца в больнице, не оплатив лечение

В Петербурге 21-летняя мать не заплатила за лечение младенца и оставила его

В Санкт-Петербурге 21-летняя женщина не стала оплачивать пребывание семимесячного ребенка в стационаре и ушла. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, ребенка вместе с матерью доставили в одну из городских больниц со станции Ржевка. У младенца наблюдались высокая температура и жидкий стул. Женщина отказалась заполнять информированное согласие, сославшись на то, что она не умеет писать по-русски. После этого она не стала оплачивать пребывание младенца в стационаре и просто покинула медицинское учреждение, сославшись на то, что дома ее ждут еще несколько детей.

Младенцу диагностировали гастроэнтерит, ринофарингит, вирусную экзантему и кишечную инфекцию. По данным СМИ, ребенок находится в реанимации и пробудет там еще минимум три дня. Своих координат — телефона или адреса — женщина не оставила.

Ранее в Петербурге мать оставила младенца в коляске из-за нервного срыва.