На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупное российское издание отметило юбилей

«Российская газета» отметила 35-летие со дня основания
true
true
true
close
РИА Новости

«Российская газета», основанная в 1990 году, отметила 35-летие, сообщила редакция.

«Российская газета», основанная в 1990 году, отметила 35-летие, сообщила редакция.

В издании напомнили, что оно прошло путь от правительственной газеты до крупной медиа-площадки с многомиллионной аудиторией, и одно из первых перешло в 1996 году на компьютерную верстку.

Также в газете подчеркнули, что СМИ сохранило бумажную версию со стотысячным тиражом.

Кроме того, «Российская газета» стала одним из пионеров в области новых форматов, в частности, запустила «Деловой завтрак» — запатентованную технологию прямого диалога между властью и обществом.

«За сотнями встреч с министрами, учеными и деятелями культуры стояла простая идея: дать возможность задать вопрос без посредников», — подчеркнули в издании.

Сегодня, как сообщается, правительственная газета стала площадкой для обсуждения острых социальных вопросов. Портал RG.RU, также наделенный официальным статусом, собирает миллионы просмотров.

В газете напомнили, что сотрудники редакции не раз получали высокие государственные награды. В частности, обозреватель Ирина Краснопольская — единственный Герой труда России в журналистской профессии. Также в издании трудятся лауреат госпремии Павел Басинский и полтора десятка лауреатов премий Правительства в сфере СМИ.

В планах «Российской газеты» — дальнейшее развитие издание и адаптация к новым условиям медиарынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами