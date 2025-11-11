Крупное российское издание отметило юбилей

«Российская газета», основанная в 1990 году, отметила 35-летие, сообщила редакция.

В издании напомнили, что оно прошло путь от правительственной газеты до крупной медиа-площадки с многомиллионной аудиторией, и одно из первых перешло в 1996 году на компьютерную верстку.

Также в газете подчеркнули, что СМИ сохранило бумажную версию со стотысячным тиражом.

Кроме того, «Российская газета» стала одним из пионеров в области новых форматов, в частности, запустила «Деловой завтрак» — запатентованную технологию прямого диалога между властью и обществом.

«За сотнями встреч с министрами, учеными и деятелями культуры стояла простая идея: дать возможность задать вопрос без посредников», — подчеркнули в издании.

Сегодня, как сообщается, правительственная газета стала площадкой для обсуждения острых социальных вопросов. Портал RG.RU, также наделенный официальным статусом, собирает миллионы просмотров.

В газете напомнили, что сотрудники редакции не раз получали высокие государственные награды. В частности, обозреватель Ирина Краснопольская — единственный Герой труда России в журналистской профессии. Также в издании трудятся лауреат госпремии Павел Басинский и полтора десятка лауреатов премий Правительства в сфере СМИ.

В планах «Российской газеты» — дальнейшее развитие издание и адаптация к новым условиям медиарынка.