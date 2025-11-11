Крупное российское издание отметило юбилей

«Российская газета», основанная в 1990 году, отметила 35-летие, сообщила редакция.
В издании напомнили, что оно прошло путь от правительственной газеты до крупной медиа-площадки с многомиллионной аудиторией, и одно из первых перешло в 1996 году на компьютерную верстку.
Также в газете подчеркнули, что СМИ сохранило бумажную версию со стотысячным тиражом.
Кроме того, «Российская газета» стала одним из пионеров в области новых форматов, в частности, запустила «Деловой завтрак» — запатентованную технологию прямого диалога между властью и обществом.
«За сотнями встреч с министрами, учеными и деятелями культуры стояла простая идея: дать возможность задать вопрос без посредников», — подчеркнули в издании.
Сегодня, как сообщается, правительственная газета стала площадкой для обсуждения острых социальных вопросов. Портал RG.RU, также наделенный официальным статусом, собирает миллионы просмотров.
В газете напомнили, что сотрудники редакции не раз получали высокие государственные награды. В частности, обозреватель Ирина Краснопольская — единственный Герой труда России в журналистской профессии. Также в издании трудятся лауреат госпремии Павел Басинский и полтора десятка лауреатов премий Правительства в сфере СМИ.
В планах «Российской газеты» — дальнейшее развитие издание и адаптация к новым условиям медиарынка.