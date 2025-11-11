На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мизулина заявила, что искусственный интеллент необходимо регулировать

Мизулина: регулировать ИИ необходимо из-за роста фейков и манипуляции сознанием
Нина Зотина/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе пленарного заседания «Вызовы и точки роста современных СМИ» заявила, что регулировать искусственный интеллект необходимо из-за роста фейков и манипуляции сознанием пользователей интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам важно начать думать о государственном регулировании всей сферы искусственного интеллекта, пока не стало совсем поздно. И фейки, и манипуляции, и мошеннические действия. Мы видим, что многие из этих нейросетей - это вообще-то западные продукты, иностранные продукты. И через них идет очень серьезное формирование смыслов», — поделилась Мизулина.

Она добавила, что в ближайшей перспективе может встать вопрос о полном ограничении западных нейросетей на территории России. По ее словам, через несколько лет невозможно будет отличить контент, сгенерированный нейросетями, от реальных видео и фото.

До этого Мизулина заявила, что всемирная сеть никогда не будет полностью безопасной.

11 ноября эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал, что с 1 марта 2026 года правительство сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении определенных угроз. Этот механизм сравнивают с «Великим китайским файерволом» — системой фильтрации содержимого интернета в КНР. Однако в России система будет другой – она больше предполагает создание суверенного интернета, что крайне важно в условиях ведущейся сегодня кибервойны.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.

