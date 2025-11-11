Экс-премьер Молдавии заявил, что часть детей страны находятся в состоянии крайней нищеты

Экс-премьер Филат: каждый третий ребенок в Молдавии растет в бедности

Бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что каждый третий ребенок в Молдавии растет в условиях бедности. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Филат прокомментировал отчет Национального бюро статистики «Анализ бедности и благосостояния домохозяйств с детьми в 2024 году» при поддержке детского фонда ООН »ЮНИСЕФ Молдова».

«33,6% детей Молдовы живут в абсолютной бедности. Это значит, что каждый третий ребенок лишен элементарного, достаточного питания, одежды, образования, безопасности. Еще тревожнее, что 17,1% детей находятся в состоянии крайней нищеты, их семьи не могут обеспечить даже минимальный дневной рацион», — отметил Филат.

Он добавил, что в сельской местности ситуация еще хуже — там 46,6% детей живут за чертой бедности. Особенно уязвимы семьи с детьми, чьи родители уехали на заработки за границу.

В августе национальное бюро статистики Молдавии сообщало, что за 5 лет уровень бедности в стране вырос до 33,6%.

В 2020 году, до прихода партии PAS к власти, в крайней нищете жило 25% жителей Молдавии, а по итогам 2024 года треть населения страны не имеет доходов, чтобы удовлетворить базовые потребности.

Одной из причин такого роста нищеты называют миграцию. По данным национального бюро статистики, с 2021 по 2025 год население страны уменьшилось примерно на 10%.

Ранее экс-президент Молдавии предупредил о риске протестов в стране.