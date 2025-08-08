За 5 лет уровень бедности в Молдавии вырос до 33,6%, сообщает Telegram-канал «Правда Гагаузии» со ссылкой на национальное бюро статистики.

Как сообщают авторы Telegram-канала, в 2020 году, до прихода партии PAS к власти, в крайней нищете жило 25% жителей Молдавии, а по итогам 2024 года треть населения страны не имеет доходов, чтобы удовлетворить базовые потребности.

Одной из причин такого роста нищеты называют миграцию. По данным национального бюро статистики, с 2021 по 2025 год население страны уменьшилось примерно на 10%.

Также авторы Telegram-канала заявили, что безработица, находящаяся на уровне 4,4%, не является причиной бедности в Молдавии. Авторы добавили, что на реальные доходы населения страны влияет замедление экономики, рост стоимости жизни и инфляция, которая в 2022 году составила до 30%.

Кроме того, как отметили в Telegram-канале, подыгрывание ЕС в вопросах ограничения закупок газа из России и конфликт с «Газпромом» стали следствием проблем с электроэнергией. Сначала Румыния начала поставлять электроэнергию в страну, из-за чего она подорожала на 70%. Также подорожание электроэнергии сказалось на промышленном производстве. К примеру, в 2025 году объем промышленного производства в Приднестровье сократился на 43%.

Также из-за подорожания в последние 2 года на ряде крупных предприятий страны прошли масштабные сокращения (на 3,6% в 2023 году и 1,1% в 2024 году).

Авторы канала подчеркнули, что неурожай 2024 года также привел к снижению экспорта сельхозпродукции.

Что касается экспорта, в 2023 году он снизился на 6,5%, в 2024 – на 12,2%, а за первые 5 месяцев 2025 года – на 10,5%, отметили в Telegram-канале.

«Экономика страны неспособна покрывать внешние расходы за счет собственных доходов и быстро перенаправлять экспортные потоки. По данным Всемирного банка, в 2024 году торговый дефицит достиг $5,5 млрд, что стало рекордным значением за всю историю республики», — отметили в Telegram-канале.

Авторы подчеркнули, что ключевые экономические инициативы президента республики Молдова Майи Санду и PAS, среди которых евроинтеграция и масштабные реформы, получили поддержку Брюсселя, но их реальное влияние на снижение бедности и устойчивый экономический рост в Молдове вызывает сомнения.

«Пока правительство PAS сосредоточено на громких заявлениях, экономика продолжает стагнировать, а бедность расти», — заключили авторы Telegram-канала.