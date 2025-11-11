На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвийская структура «Уралкалия» выиграла суд против норвежской компании

Depositphotos

Латвийская компания Uralkali Trading, являющаяся «дочкой» производителя удобрений «Уралкалия», выиграла иск в арбитражном суде Москвы к химической компании Yara International, которая базируется в Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в итоговом решении судьи.

Отмечается, что, по решению инстанции, с Yara будет взыскано порядка 18,3 млрд рублей.

В октябре сообщалось о судебных разбирательствах между «Газпромом» и российским филиалом группы компаний Linde из Германии. Газовая компания требует взыскать около €219 млн убытков, подлежащих оплате в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату фактического платежа.

Ответчиками выступают «Линде ГМБХ», международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы Linde, а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территориях Германии и России.

Рассмотрение иска в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнется 21 января 2026 года.

Ранее стало известно об аресте счетов бывших владельцев Домодедово.

