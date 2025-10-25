На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром» в суде требует с российского филиала Linde возмещения вреда на €219 млн

Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» планирует взыскать в суде Санкт-Петербурга более €200 млн с российского филиала группы компаний Linde из Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме «Линде ГМБХ», по иску «Газпрома» в качестве ответчиков значатся международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в процессах с «Русхимальянсом» (оператор проекта по строительству комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге), а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территориях Германии и России, говорится в материалах дела.

Как отмечается, «Газпром» требует взыскать с обоих ответчиков около €219 млн убытков, подлежащих оплате в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату фактического платежа. Рассмотрение иска в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнется 21 января 2026 года.

На текущий момент Linde GmbH и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH также являются ответчиками по иску «Газпром переработки Благовещенск» — компании, выступающей инвестором и заказчиком строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Претензии к ним возникли из-за многочисленных нарушений в проектировании, которые привели к пожарам на объекте.

Ранее Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока - 2».

