Назван простой способ улучшить настроение для женщин

Японские ученые выяснили, что во время пробежки музыка с ярко выраженным ритмом повышает скорость и улучшает настроение у женщин. Работа опубликована в журнале Frontiers in Sports and Active Living (FSAL).

В эксперименте приняли участие 38 студентов факультета здоровья и спортивных наук Университета Рюцу Кэйдзай. Участники в возрасте от 18 до 21 года выполняли две десятиминутные пробежки на беговой дорожке: одну — под музыку с высоким уровнем грува, другую — под музыку с низким.

Понятие «грув» в музыке описывает особое чувство ритмического потока, которое вызывает желание двигаться, притопывать или танцевать. Его создают ударные и бас, когда между ними возникает идеальный баланс предсказуемости и неожиданности.

После каждой пробежки участники оценивали настроение и субъективное восприятие музыки. Оказалось, что женщины под влиянием музыки с грувом бежали немного быстрее и сообщали о повышении бодрости и жизненного тонуса. Мужчины таких изменений не демонстрировали.

По мнению авторов, эффект связан с тем, что женщины в среднем чувствительнее к музыкальным стимулам. Исследователи отмечают, что энергичная музыка может быть полезным инструментом для тренеров и фитнес-инструкторов: она повышает мотивацию, улучшает самочувствие и способствует формированию привычки к регулярной физической активности.

