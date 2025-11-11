Психолог предупредил о риске столкнуться с инфарктом из-за нелюбимой работы

У людей, которые недовольны своей работой, на 40% возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 80% — выгорания и депрессии. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он отметил, что трудовая деятельность напрямую влияет на уровень стресса и физического здоровья, а также в целом на гармонию жизни. По его словам, на нелюбимой работе сотрудники рискуют столкнуться с инфарктами и инсультами.

При этом психика тех, кому нравится работа, более устойчива, так как их мозгу не приходится тратить энергию на преодоление нежелания идти на работу. Они реже впадают в стресс и гораздо быстрее восстанавливаются от усталости после трудового дня.

Если возможности сменить работу нет, психолог посоветовал завести ежедневник и отмечать, что полезного удалось сделать за день.

«Это может быть даже «выдержал скучные совещания и не сорвался», «договорился с трудным клиентом». Нужно хвалить себя, и это не про самообман, а сохранение связи с тем, что ты эффективный профессионал», — подчеркнул Самбурский.

Данные исследования сервисов «Ясно» и Эйч, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что больше половины (53%) россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

Ранее психолог раскрыл способ, который поможет «не выгорать» на работе.