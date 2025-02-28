Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятки детей отравились школьной едой в российском городе

В Хабаровске дети массово отравились школьной едой, пострадали 25 учащихся
close
Shutterstock

В Хабаровске произошло массовое отравление детей школьной едой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в школе №68. В период с 17 по 23 февраля к врачам за помощью в связи с возникшими симптомами кишечной инфекции обратились 25 учащихся — никому из них не потребовалась госпитализация.

Школу проверили и установили, что обеспечивающее питание АО «Комбинат питания» не соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы, установленные законом. Также в учреждении выявили нарушения воспитания и обучения несовершеннолетних со стороны должностных лиц.

Прокуратура вынесла представления руководству школы и АО «Комбинат питания». Решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям 6.6 и 6.7 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в следственные органы.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В школе провели дезинфекцию помещений, образовательный процесс возобновлен.

Ранее в «Перекрестке» в партии рыбы обнаружили червей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами