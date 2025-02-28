Десятки детей отравились школьной едой в российском городе

В Хабаровске произошло массовое отравление детей школьной едой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в школе №68. В период с 17 по 23 февраля к врачам за помощью в связи с возникшими симптомами кишечной инфекции обратились 25 учащихся — никому из них не потребовалась госпитализация.

Школу проверили и установили, что обеспечивающее питание АО «Комбинат питания» не соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы, установленные законом. Также в учреждении выявили нарушения воспитания и обучения несовершеннолетних со стороны должностных лиц.

Прокуратура вынесла представления руководству школы и АО «Комбинат питания». Решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям 6.6 и 6.7 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в следственные органы.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В школе провели дезинфекцию помещений, образовательный процесс возобновлен.

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