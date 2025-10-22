На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил о последствиях бесконтрольного приема обезболивающих для почек

Нефролог Резников напомнил о последствиях бесконтрольного приема обезболивающих
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Бесконтрольное использование обезболивающих препаратов может привести к серьезным нарушениям работы почек. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-нефролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Алексей Резников.

По словам специалиста, анальгетики относятся к числу наиболее опасных для почек лекарственных средств при неправильном применении.

«Риск развития осложнений значительно возрастает, если человек самостоятельно назначает себе препараты или принимает их по совету знакомых, не проходя обследование и не консультируясь с врачом. Особую угрозу представляет широкая доступность анальгетиков и активное продвижение этих средств в рекламе», — отметил Резников.

«Лидирующая роль обезболивающих в развитии нефротоксичности обусловлена тем, что их применяют при самых разных состояниях, а безрецептурная продажа и масштабные рекламные кампании сделали их повсеместно используемыми», — пояснил врач.

По словам нефролога, неконтролируемый прием таких препаратов может привести к развитию анальгетической нефропатии — хронического поражения почек, связанного с повреждением канальцев и интерстициальной ткани. Это заболевание постепенно нарушает фильтрационную функцию почек и в тяжелых случаях может привести к необходимости проведения гемодиализа или пересадки органа.

На ранних стадиях анальгетическая нефропатия нередко протекает бессимптомно, поэтому пациенты обращаются за медицинской помощью уже при появлении отеков, повышенного давления или крови в моче. Нередко люди продолжают принимать обезболивающие из-за головной боли или болей в суставах, не подозревая, что усугубляют поражение почек.

«Хотя достоверных данных о конкретных группах наиболее опасных препаратов пока нет, исследования указывают на повышенный риск при длительном применении фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП)», — подчеркнул Резников.

В заключение он отметил, что любые обезболивающие следует принимать только после консультации врача и в строго рекомендованных дозировках, особенно людям с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и печени.

Ранее нефролог назвала продукты, которые предотвращают появление камней в почках.

