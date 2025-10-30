На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый эффективный антидепрессант

NMH: сертралин помогает улучшить настроение уже через две недели
true
true
true
close
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Один из самых распространенных антидепрессантов — сертралин — способен оказывать положительное влияние на ключевые симптомы депрессии и тревожности, включая подавленное настроение, уже в течение первых двух недель терапии. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные крупного клинического исследования PANDA. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

Сертралин относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — наиболее часто назначаемых антидепрессантов в мире.

Ранее, в 2019 году, первые результаты исследования, опубликованные в The Lancet Psychiatry, показали, что сертралин сначала снижает тревожность, а улучшение при депрессии наступает примерно через 12 недель. Однако новая работа изменила это представление.

Ученые использовали инновационный статистический подход — сетевой анализ, который позволил оценить, как именно разные симптомы реагируют на лечение.

«Наш анализ показал, что сертралин способствует снижению чувства грусти, самоненависти, беспокойства и суицидальных мыслей уже через две недели после начала приема», — рассказала ведущий автор исследования доктор Джулия Пьяцца.

При этом у пациентов наблюдались побочные эффекты, типичные для антидепрессантов: снижение либидо, усталость и нарушения сна. Ученые отмечают, что такие симптомы могут быть не только следствием препарата, но и частью самой депрессии, что затрудняет оценку его действия.

По словам исследователей, физические симптомы ухудшались в первые недели, но стабилизировались примерно через шесть недель, тогда как эмоциональные улучшения продолжали нарастать до 12 недель.

«Побочные эффекты, такие как нарушения сна и снижение либидо, со временем ослабевают, а эмоциональные симптомы продолжают улучшаться — это и создает общий терапевтический эффект», — уточнила доктор Пьяцца.

По мнению исследователей, новый подход к анализу эффектов антидепрессантов поможет врачам и пациентам лучше понимать динамику лечения и принимать более обоснованные решения о терапии.

Ранее была найдена неожиданная связь между депрессией и деменцией.

