Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway

Американский миллиардер и один из самых влиятельных инвесторов мира Уоррен Баффетт опубликовал свое заключительное письмо акционерам в качестве главы инвестиционного гиганта Berkshire Hathaway. Об этом пишет РИА Новости.

В мае Баффетт заявил о намерении уйти с поста генерального директора Berkshire Hathaway до конца 2025 года. Преемником на этой должности он рекомендовал Грега Абеля, нынешнего вице-председателя компании.

«Я больше не буду писать годовой отчет Berkshire или без конца говорить на годовом собрании акционеров... Как сказали бы британцы, я «замолкаю», — написал Баффетт в своем прощальном письме.

Бизнесмен отметил, что в конце года бразды правления компанией перейдут к Абелю, которому он пожелал долгой и успешной карьеры.

Завершая письмо, миллиардер поделился с акционерами несколькими советами, в том числе призвал не зацикливаться на ошибках прошлого и смотреть в будущее.

«Величие определяется не огромными богатствами, славой или властью в правительстве. Когда вы помогаете другим любым способом, вы улучшаете мир. Доброта ничего не стоит, но она бесценна», — заключил Баффетт.

