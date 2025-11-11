На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия вошла в моду у «мемориальных туристов» из США, Китая и Турции

Т2: Троекуровское и Волковское кладбища стали популярными у иностранных туристов
makalex69/Shutterstock/FOTODOM

Состоятельные туристы из-за рубежа все чаще выбирают экскурсии по российским кладбищам. Это выяснили для РИА Новости аналитики оператора связи T2.

По данным исследования, в число наиболее популярных направлений входят Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища, на которые приходится 63% всех визитов иностранных гостей, интересующихся мемориальным туризмом.

Особый интерес к таким экскурсиям проявляют обеспеченные путешественники среднего возраста из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Эксперты отметили, что с ростом дохода повышается и интерес к подобным маршрутам, поскольку туры по старинным кладбищам относятся к категории эксклюзивных и нередко обходятся дороже обычных экскурсий.

По данным T2, с 2023 года старинные кладбища Москвы и Санкт-Петербурга посетили туристы из 153 стран. Среди них чаще других — жители Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США, а среди более редких гостей — граждане Кувейта, Самоа, Чили и Новой Зеландии.

Наиболее активными любителями мемориальных туров оказались иностранцы в возрасте от 35 до 44 лет, при этом мужчины совершают такие поездки почти в два раза чаще женщин. Пик интереса к экскурсиям пришелся на июль 2025 года, после чего в августе и сентябре спрос снизился примерно на четверть.

Ранее стало известно, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию.

