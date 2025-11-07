На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл указал на роль церкви в решении проблемы демографии

Патриарх Кирилл: РПЦ должна влиять на демографию России
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул необходимость активного участия Русской православной церкви (РПЦ) в решении проблемы демографии в России. Слова предстоятеля приводит пресс-служба РПЦ.

«Мы должны стремиться максимально влиять на изменение демографической ситуации в нашей стране», — отметил патриарх, выступая на заседании Высшего церковного совета.

Кирилл указал на важную роль церкви в духовном воспитании общества, отметив при этом отсутствие у РПЦ «политических и законодательных рычагов влияния».

По словам патриарха, демографический кризис является серьезной угрозой для будущего народа и государства и напрямую затрагивает интересы РПЦ.

До этого старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло заявил, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо предоставить людям больше времени на отдых и восстановление. В связи с этим он предложил закрывать крупные торговые центры по воскресеньям.

Ранее в Госдуме оценили влияние запрета абортов на демографию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами