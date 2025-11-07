Патриарх Кирилл указал на роль церкви в решении проблемы демографии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул необходимость активного участия Русской православной церкви (РПЦ) в решении проблемы демографии в России. Слова предстоятеля приводит пресс-служба РПЦ.

«Мы должны стремиться максимально влиять на изменение демографической ситуации в нашей стране», — отметил патриарх, выступая на заседании Высшего церковного совета.

Кирилл указал на важную роль церкви в духовном воспитании общества, отметив при этом отсутствие у РПЦ «политических и законодательных рычагов влияния».

По словам патриарха, демографический кризис является серьезной угрозой для будущего народа и государства и напрямую затрагивает интересы РПЦ.

До этого старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло заявил, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо предоставить людям больше времени на отдых и восстановление. В связи с этим он предложил закрывать крупные торговые центры по воскресеньям.

