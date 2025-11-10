На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске восемь человек похитили участника СВО и требовали у него выплаты

В Новосибирске осудили восемь человек за похищение участника СВО ради выплат
true
true
true

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении восьми человек, обвиняемых в похищении участника специальной военной операции (СВО) для получения его выплат. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Суд установил, что 18 июля 2024 года преступники, действуя по предварительному сговору, прибыли на трех автомобилях к бизнес-центру и, угрожая 20-летнему потерпевшему оружием, затолкали его в одну из машин. Участника СВО увезли в лес, где требовали от него более 1,5 млн рублей. Похитители били потерпевшего по различным частям тела и стреляли из сигнального пистолета. Опасаясь за жизнь, молодой человек пообещал передать 1,5 млн рублей и сразу отдал в качестве задатка 95 тысяч.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет в колонии. Два автомобиля, на которых передвигались подсудимые, переданы в доход государства.

До этого в Тверской области компанию из нескольких человек заподозрили в похищении выплат участников СВО. Сообщается, что они выслеживали одиноких мужчин, после чего угрожали им и их родственникам. В некоторых случаях обвиняли в преступлениях, которые пострадавшие не совершали. С помощью давления мужчин заставляли подписать контракт на службу, а выплаты присваивали себе.

Ранее таксисты в Шереметьево завышали цены для участников СВО до 130 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами