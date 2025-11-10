В Новосибирске восемь человек похитили участника СВО и требовали у него выплаты

В Новосибирске осудили восемь человек за похищение участника СВО ради выплат

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении восьми человек, обвиняемых в похищении участника специальной военной операции (СВО) для получения его выплат. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Суд установил, что 18 июля 2024 года преступники, действуя по предварительному сговору, прибыли на трех автомобилях к бизнес-центру и, угрожая 20-летнему потерпевшему оружием, затолкали его в одну из машин. Участника СВО увезли в лес, где требовали от него более 1,5 млн рублей. Похитители били потерпевшего по различным частям тела и стреляли из сигнального пистолета. Опасаясь за жизнь, молодой человек пообещал передать 1,5 млн рублей и сразу отдал в качестве задатка 95 тысяч.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет в колонии. Два автомобиля, на которых передвигались подсудимые, переданы в доход государства.

До этого в Тверской области компанию из нескольких человек заподозрили в похищении выплат участников СВО. Сообщается, что они выслеживали одиноких мужчин, после чего угрожали им и их родственникам. В некоторых случаях обвиняли в преступлениях, которые пострадавшие не совершали. С помощью давления мужчин заставляли подписать контракт на службу, а выплаты присваивали себе.

Ранее таксисты в Шереметьево завышали цены для участников СВО до 130 тысяч рублей.