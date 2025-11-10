На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адам Кадыров вручил медали полицейским в Чечне

Адам Кадыров наградил медалями и наградами сотрудников полиции в Чечне
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров вручил медали местным сотрудникам полиции по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел России. Об этом сообщил его отец, глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе мероприятия Адам Кадыров поздравил личный состав с профессиональным праздником, выразил благодарность всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел за добросовестную службу, высокий профессионализм и верность долгу», — говорится в сообщении.

Медалями «За отличие в охране общественного порядка» награждены замминистра внутренних дел по Чечне Дени Айдамиров и ряд сотрудников ОВД республики. Еще три сотрудника были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Кадыров-младший также отметил медалями «За отвагу» Алихана Хамзатханова и Хас-Магомеда Балиева.

Отмечается, что высшей награды Чечни — ордена Кадырова — были удостоены замглавы МВД по республике Заур-Бек Абдрузаков и заместитель начальника полиции по оперативной работе Юнади Адаев. Кроме того, были вручены награды «Герой ЧР, Къонах», медали «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», почетные грамоты и благодарственные письма лично от Рамзана Кадырова.

17-летний Адам Кадыров является помощником своего отца. С ноября 2023 года он возглавляет Службу безопасности главы Чечни. В октябре того же года Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Наследник главы Чечни — кавалер и многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Ранее Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя.

