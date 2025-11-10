На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Мигранты вдвоем изнасиловали туристку в машине в центре европейского города

В центре итальянской Флоренции двое мужчин изнасиловали туристку
true
true
true
close
Shutterstock

В Италии двоих мужчин задержали за изнасилование иностранки в центре Флоренции. Об этом сообщает Today Cronaca.

Инцидент произошел на площади Сан-Панкрацио рано утром. 35-летняя путешественница отдыхала в городе ночью и возвращалась в отель через площадь. В какой-то момент на нее напали два человека, оттащили к машине и надругались.

Позже их заметил проходивший мимо официант и вызвал правоохранителей. Пострадавшую отправили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. Она все еще находится в состоянии шока, вскоре ее допросят.

Подозреваемых задержали, ими оказались 26-летний уроженец Египта и 32-летний гражданин Марокко. Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности. На данный момент полицейские разбираются в ситуации.

Изначально предполагалось, что женщину изнасиловали за машиной. Однако у полицейских это вызвало сомнения, так как кроме одного человека девушку никто не услышал. Не исключается, что над ней надругались в салоне транспортного средства.

Ранее мужчина втерся в доверие к 91-летней соседке, напал на нее и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами