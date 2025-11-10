Мигранты вдвоем изнасиловали туристку в машине в центре европейского города

В Италии двоих мужчин задержали за изнасилование иностранки в центре Флоренции. Об этом сообщает Today Cronaca.

Инцидент произошел на площади Сан-Панкрацио рано утром. 35-летняя путешественница отдыхала в городе ночью и возвращалась в отель через площадь. В какой-то момент на нее напали два человека, оттащили к машине и надругались.

Позже их заметил проходивший мимо официант и вызвал правоохранителей. Пострадавшую отправили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. Она все еще находится в состоянии шока, вскоре ее допросят.

Подозреваемых задержали, ими оказались 26-летний уроженец Египта и 32-летний гражданин Марокко. Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности. На данный момент полицейские разбираются в ситуации.

Изначально предполагалось, что женщину изнасиловали за машиной. Однако у полицейских это вызвало сомнения, так как кроме одного человека девушку никто не услышал. Не исключается, что над ней надругались в салоне транспортного средства.

