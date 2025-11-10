«Проснулся и закурил»: в СК рассказали, почему взорвался газ в Куркино

СК: причастный к взрыву в жилом доме в Тульской области забыл о газе и закурил

Арестованный по подозрению в причастности к обрушению жилого многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области забыл про включенный газ и лег спать, после чего проснулся и закурил. Об этом сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону.

«По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить», — передает агентство слова собеседницы.

В ведомстве уточнили, что на момент пробуждения мужчины к двери его квартиры уже подошли сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за характерного запаха. Именно стук в дверь специалистов разбудил его.

В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы. 37-летнего подозреваемого арестовали на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом»).

Ранее очевидцы рассказывали, что при взрыве в доме в Куркино из окна вылетела женщина.