В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов

У берегов Малайзии затонула лодка с мигрантами, сотни человек пропали без вести

На границе Малайзии и Таиланда затонуло судно с мигрантами, сотни человек пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

В статье уточняется, что более месяца назад из Мьянмы на большом судне отправились около 300 человек. По мере приближения к границе Малайзии их пересадили на три лодки меньшего размера. Каждая вмещала около 100 человек. Так мигрантов не должна была обнаружить береговая охрана.

Морские власти Малайзии заявили, что одна из лодок затонула 6 ноября. Спустя три дня появилась информация о новых пострадавших. Спасатели нашли десять выживших. Судьба двух других лодок до сих пор неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.

В сентябре стало известно, что нелегальные мигранты из Африки устроили резню на судне, которое плыло на Канарские острова. Корабль перевозил около 320 мигрантов и запутался в сетях по пути в Испанию.

Судно примерно неделю дрейфовало в Атлантическом океане. Часть молодых пассажиров решила расправиться с другими, чтобы выжить, так как запасов воды и продуктов не хватало на всех. Они сговорились между собой и обвинили своих жертв в колдовстве.

Ранее береговая охрана Ливии обстреляла судно, пытавшееся спасти терпящих бедствие мигрантов.